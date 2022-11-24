RCC Fair Fight 19 (сериал, 2022) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Швецов vs Тулаев
RCC Fair Fight 19
Турнир серии RCC Fair Fight 19 включил в себя два боя за титул чемпиона мира по кикбоксингу и один из лучших кардов года. В главном бое Мамуке Усубяну противостоял Алексей Ульянов, в со-главном на ринг вышли Набати и Хромов.

Спортивный
8 мин / 00:08

