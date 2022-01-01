Акопян vs Хамбахадов
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RCC Fair Fight 19
RCC Fair Fight 19
Акопян vs Хамбахадов

RCC Fair Fight 19 (сериал, 2022) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

7.52022, Акопян vs Хамбахадов
Спорт, Смешанные единоборства18+

Сезоны и серии

RCC Fair Fight 19

Сюжет

Турнир серии RCC Fair Fight 19 включил в себя два боя за титул чемпиона мира по кикбоксингу и один из лучших кардов года. В главном бое Мамуке Усубяну противостоял Алексей Ульянов, в со-главном на ринг вышли Набати и Хромов.

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