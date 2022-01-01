RCC Fair Fight 19 (сериал, 2022) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Балыко vs Ковтун
Балыко vs Ковтун

Турнир серии RCC Fair Fight 19 включил в себя два боя за титул чемпиона мира по кикбоксингу и один из лучших кардов года. В главном бое Мамуке Усубяну противостоял Алексей Ульянов, в со-главном на ринг вышли Набати и Хромов.

