RCC Fair Fight 19 (сериал, 2022) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

Турнир серии RCC Fair Fight 19 включил в себя два боя за титул чемпиона мира по кикбоксингу и один из лучших кардов года. В главном бое Мамуке Усубяну противостоял Алексей Ульянов, в со-главном на ринг вышли Набати и Хромов.

