RCC Fair Fight 19
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RCC Fair Fight 19

RCC Fair Fight 19 (сериал, 2022) смотреть онлайн

7.52022, RCC Fair Fight 19 1 сезон
Спорт, Смешанные единоборства18+

Сезоны и серии

RCC Fair Fight 19

Сюжет

Турнир серии RCC Fair Fight 19 включил в себя два боя за титул чемпиона мира по кикбоксингу и один из лучших кардов года. В главном бое Мамуке Усубяну противостоял Алексей Ульянов, в со-главном на ринг вышли Набати и Хромов.

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