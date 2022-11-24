Набати vs Хромов
Wink
Сериалы
RCC Fair Fight 19
RCC Fair Fight 19
Набати vs Хромов

RCC Fair Fight 19 (сериал, 2022) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

7.32022, Набати vs Хромов
Спортивный, Спортивный18+

Сезоны и серии

RCC Fair Fight 19

О сериале

Турнир серии RCC Fair Fight 19 включил в себя два боя за титул чемпиона мира по кикбоксингу и один из лучших кардов года. В главном бое Мамуке Усубяну противостоял Алексей Ульянов, в со-главном на ринг вышли Набати и Хромов.

Жанр
Спортивный
Время
14 мин / 00:14

Рейтинг