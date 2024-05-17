Развлечеба (мультсериал, 2018) сезон 2 серия 233 смотреть онлайн бесплатно

WinkДетямРазвлечеба2-й сезон233-я серия
2018, Развлечеба. Сезон 2. Серия 233
Мультсериалы6+
Развлечеба (мультсериал, 2018) сезон 2 серия 233
- 6+6 мин
Развлечеба
Сезон 2 Серия 1Бесплатно
- 6+5 мин
Развлечеба
Сезон 2 Серия 2Бесплатно
- 6+8 мин
Развлечеба
Сезон 2 Серия 3Бесплатно
- 6+8 мин
Развлечеба
Сезон 2 Серия 4Бесплатно
- 6+8 мин
Развлечеба
Сезон 2 Серия 5Бесплатно
- 6+7 мин
Развлечеба
Сезон 2 Серия 6Бесплатно
- 6+5 мин
Развлечеба
Сезон 2 Серия 7Бесплатно
- 6+8 мин
Развлечеба
Сезон 2 Серия 8Бесплатно
- 6+7 мин
Развлечеба
Сезон 2 Серия 9Бесплатно
- 6+7 мин
Развлечеба
Сезон 2 Серия 10Бесплатно
О сериале
Обучающий телепроект для школьников «Развлечeба» состоит из красочных трехминутных анимационных скетчей, в которых любознательный Кот Кубокот путешествует по программе для 1-4 классов, помогая юным зрителям закрепить и понять материал, полученный на уроках.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
Рейтинг
8.9 КиноПоиск