Развлечеба. Сезон 2. Серия 153
Развлечеба
2-й сезон
73-я серия
2018, Развлечеба. Сезон 2. Серия 153
Мультсериалы6+

Развлечеба (мультсериал, 2018) сезон 2 серия 73 смотреть онлайн бесплатно

О сериале

Обучающий телепроект для школьников «Развлечeба» состоит из красочных трехминутных анимационных скетчей, в которых любознательный Кот Кубокот путешествует по программе для 1-4 классов, помогая юным зрителям закрепить и понять материал, полученный на уроках.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
SD
Время
6 мин / 00:06

Рейтинг

8.9 КиноПоиск