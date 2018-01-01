Развлечеба. Сезон 2. Серия 120
Wink
Детям
Развлечеба
2-й сезон
40-я серия
8.92018, Развлечеба. Сезон 2. Серия 120
Мультсериалы6+

Развлечеба (мультсериал, 2018) сезон 2 серия 40 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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Сюжет

Обучающий телепроект для школьников «Развлечeба» состоит из красочных трехминутных анимационных скетчей, в которых любознательный Кот Кубокот путешествует по программе для 1-4 классов, помогая юным зрителям закрепить и понять материал, полученный на уроках.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

8.9 КиноПоиск