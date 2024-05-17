WinkДетямРазвлечеба2-й сезон183-я серия
8.92018, Развлечеба. Сезон 2. Серия 183
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Развлечеба (мультсериал, 2018) сезон 2 серия 183 смотреть онлайн бесплатно
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Развлечеба
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Развлечеба
Сезон 2 Серия 250Бесплатно
О сериале
Обучающий телепроект для школьников «Развлечeба» состоит из красочных трехминутных анимационных скетчей, в которых любознательный Кот Кубокот путешествует по программе для 1-4 классов, помогая юным зрителям закрепить и понять материал, полученный на уроках.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы, Для самых маленьких
КачествоFull HD
Время3 мин / 00:03
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9.0 КиноПоиск