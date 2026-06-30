ПроСТО кухня. Лучшее. Серия 8
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ПроСТО кухня
ПроСТО кухня. Лучшее
8-я серия
9.42026, ПроСТО кухня. Лучшее. Серия 8
Реалити - шоу12+
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ПроСТО кухня (сериал, 2026) сезон 20 серия 8 смотреть онлайн

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О сериале

Свежее и позитивное кулинарное шоу, получившее народную премию Food Show Awards 2018 в номинации «Новая кулинарная телепрограмма». Известный шеф-повар Александр Белькович учит зрителей готовить оригинальные вкусные блюда и доказывает, что впечатляющий обед может обойтись всего в сто рублей.

Страна
Россия
Жанр
Реалити - шоу
Время
70 мин / 01:10

Рейтинг

8.5 КиноПоиск