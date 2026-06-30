9.42026, ПроСТО кухня. Лучшее. Серия 19
Реалити - шоу12+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
ПроСТО кухня (сериал, 2026) сезон 20 серия 19 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 12+72 мин
ПроСТО кухня
Сезон 20 Серия 5
- 12+72 мин
ПроСТО кухня
Сезон 20 Серия 6
- 12+71 мин
ПроСТО кухня
Сезон 20 Серия 7
- 12+71 мин
ПроСТО кухня
Сезон 20 Серия 8
- 12+72 мин
ПроСТО кухня
Сезон 20 Серия 9
- 12+71 мин
ПроСТО кухня
Сезон 20 Серия 10
- 12+72 мин
ПроСТО кухня
Сезон 20 Серия 11
- 12+71 мин
ПроСТО кухня
Сезон 20 Серия 12
- 12+71 мин
ПроСТО кухня
Сезон 20 Серия 13
- 12+71 мин
ПроСТО кухня
Сезон 20 Серия 14
- 12+71 мин
ПроСТО кухня
Сезон 20 Серия 15
- 12+70 мин
ПроСТО кухня
Сезон 20 Серия 16
- 12+72 мин
ПроСТО кухня
Сезон 20 Серия 17
- 12+71 мин
ПроСТО кухня
Сезон 20 Серия 18
- 12+70 мин
ПроСТО кухня
Сезон 20 Серия 19
- 12+72 мин
ПроСТО кухня
Сезон 20 Серия 20
О сериале
Свежее и позитивное кулинарное шоу, получившее народную премию Food Show Awards 2018 в номинации «Новая кулинарная телепрограмма». Известный шеф-повар Александр Белькович учит зрителей готовить оригинальные вкусные блюда и доказывает, что впечатляющий обед может обойтись всего в сто рублей.
СтранаРоссия
ЖанрРеалити - шоу
Время69 мин / 01:09
Рейтинг
8.5 КиноПоиск