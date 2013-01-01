Простая жизнь (сериал, 2013) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

WinkСериалыПростая жизнь1-й сезон5-я серия
О сериале
Маша, коренная москвичка, продает квартиру и жертвует работой, чтобы вытащить любимого мужа Сергея из тюрьмы.
После его освобождения супруги остаются без гроша; и, что хуже всего, устроиться на работу с криминальным прошлым оказывается невозможно.
В поисках выхода из тупика семья уезжает из Москвы в глухую деревню к старой подруге Маши. Но смогут ли столичные интеллигенты жить в новых условиях, где никому нет дела до их образований и светских манер? по зубам ли им окажется такая, на первый взгляд, простая жизнь?..
- САРежиссёр
Сергей
Алешечкин
- Актёр
Юрий
Батурин
- ОФАктриса
Олеся
Фаттахова
- НСАктёр
Николай
Сахаров
- Актриса
Ольга
Филиппова
- КЖАктёр
Кирилл
Жандаров
- Актёр
Григорий
Сиятвинда
- АГАктёр
Арсений
Гусев
- ИМАктёр
Иван
Мамонов
- МШАктёр
Михаил
Шульц
- ЮКАктёр
Юрий
Колганов
- ЕПАктёр
Евгений
Пилипенко
- ЮЛСценарист
Юрий
Латанов
- ЕЛСценарист
Екатерина
Латанова
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ДЗПродюсер
Дмитрий
Зайцев
- НЯХудожник
Никита
Якунин
- МРМонтажёр
Михаил
Романов
- ДМОператор
Дмитрий
Мальцев
- ИЕКомпозитор
Илья
Ефимов
- СГКомпозитор
Сергей
Григорьев
- АККомпозитор
Андрей
Комиссаров