Простая жизнь
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Простая жизнь

Простая жизнь (сериал, 2013) смотреть онлайн

9.02013, Простая жизнь 1 сезон
Мелодрамы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Маша, коренная москвичка, продает квартиру и жертвует работой, чтобы вытащить любимого мужа Сергея из тюрьмы.

После его освобождения супруги остаются без гроша; и, что хуже всего, устроиться на работу с криминальным прошлым оказывается невозможно.

В поисках выхода из тупика семья уезжает из Москвы в глухую деревню к старой подруге Маши. Но смогут ли столичные интеллигенты жить в новых условиях, где никому нет дела до их образований и светских манер? по зубам ли им окажется такая, на первый взгляд, простая жизнь?..

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

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