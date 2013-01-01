Простая жизнь (сериал, 2013) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

Простая жизнь. Серия 11
Мелодрама18+
О сериале

Маша, коренная москвичка, продает квартиру и жертвует работой, чтобы вытащить любимого мужа Сергея из тюрьмы.

После его освобождения супруги остаются без гроша; и, что хуже всего, устроиться на работу с криминальным прошлым оказывается невозможно.

В поисках выхода из тупика семья уезжает из Москвы в глухую деревню к старой подруге Маши. Но смогут ли столичные интеллигенты жить в новых условиях, где никому нет дела до их образований и светских манер? по зубам ли им окажется такая, на первый взгляд, простая жизнь?..

Россия
Россия
Жанр
Мелодрама
46 мин
46 мин / 00:46

