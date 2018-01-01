Проповедник. Сезон 3. Серия 4
Wink
Сериалы
Проповедник
3-й сезон
4-я серия
7.82018, Preacher
Ужасы, Детективы18+

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Проповедник (сериал, 2018) сезон 3 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Бывший преступник Джесси Кастер, вспомнив отцовский завет, стал священником и теперь наставляет на путь истинный прихожан в маленьком техасском городке. В данной роли герой чувствует себя крайне неуверенно, пока в него не вселяется мистическая сущность, рожденная от союза ангела и демона.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Ужасы, Драмы, Фэнтези, Зарубежные, Детективы

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Проповедник»

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