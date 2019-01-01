Пропасть между нами. Серия 2
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Пропасть между нами (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

8.82019, Пропасть между нами. Серия 2
Мелодрамы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

У Нади была счастливая жизнь – любимый муж Валерий и трое прекрасных детей. Но однажды всe рухнуло – Надя узнала, что Валерий изменяет ей с еe же лучшей подругой Ларисой. По дороге домой в автомобиле супруги ссорятся, и Валерий сбивает молодую женщину. Пострадавшая умирает. Надя понимает, что их с детьми ждeт жизнь впроголодь, и решается на отчаянный шаг ради них. Она берeт вину Валерия на себя и садится в тюрьму. Когда Надя выходит, оказывается, что муж давно живeт с Ларисой, и дети почти забыли маму… В безуспешных попытках найти работу героиня устраивается в компанию бизнесмена Михаила, который по невероятному стечению обстоятельств был мужем той самой погибшей женщины. Но она этого не знает, так же как и он не подозревает, кто работает у него бухгалтером. В какой-то момент Надя замечает, что Михаил проявляет к ней не только рабочий интерес… Что будет, когда правда всплывeт наружу?

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Пропасть между нами»