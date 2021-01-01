Призраки (2021). Сезон 4. Серия 21
Wink
Сериалы
Призраки (2021)
4-й сезон
21-я серия
9.12021, Ghosts
Фэнтези, Комедия18+
Семейная пара переезжает в дом, населенный призраками. Американский ремейк популярной британской комедии

Контент станет доступным 05.05.2025

Призраки (2021) (сериал, 2021) сезон 4 серия 21 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Американская адаптация популярного британского сериала о молодой паре, которая обнаруживает у себя дома нежданных гостей. Мало того, что все они — призраки, так еще со строптивым характером. Не пропустите сериал «Призраки» (2021) — онлайн на Wink.

В четвертом сезоне супруги Саманта и Джей продолжают приспосабливаться к жизни в окружении привидений и пытаются справиться с совершенно неожиданными проблемами, которые те создают. С каждой серией в особняке Вудстоун появляются новые сюрпризы, интриги и, конечно, нелепые ситуации. Также зрителей ждет появление нового призрака.

Если вы любите комедии с нестандартным юмором, не пропустите премьеру 4 сезона. Смотреть сериал «Призраки», 4 сезон, можно на Wink с подпиской Amediateka.

Сериал Призраки (2021) 4 сезон 21 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США, Великобритания
Жанр
Комедия, Мистика, Фэнтези

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Призраки (2021)»