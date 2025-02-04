Призраки (2021) (сериал, 2021) сезон 4 серия 12 смотреть онлайн

Американская адаптация популярного британского сериала о молодой паре, которая обнаруживает у себя дома нежданных гостей. Мало того, что все они — призраки, так еще со строптивым характером. Не пропустите сериал «Призраки» (2021) — онлайн на Wink.



В четвертом сезоне супруги Саманта и Джей продолжают приспосабливаться к жизни в окружении привидений и пытаются справиться с совершенно неожиданными проблемами, которые те создают. С каждой серией в особняке Вудстоун появляются новые сюрпризы, интриги и, конечно, нелепые ситуации. Также зрителей ждет появление нового призрака.



Если вы любите комедии с нестандартным юмором, не пропустите премьеру 4 сезона.


