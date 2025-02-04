Призраки (2021) (сериал, 2021) сезон 4 серия 12 смотреть онлайн

Призраки (2021). Сезон 4. Серия 12
Призраки (2021)
4-й сезон
12-я серия
9.12021, Ghosts
Фэнтези, Комедия18+
Семейная пара переезжает в дом, населенный призраками. Американский ремейк популярной британской комедии
О сериале

Американская адаптация популярного британского сериала о молодой паре, которая обнаруживает у себя дома нежданных гостей. Мало того, что все они — призраки, так еще со строптивым характером. Не пропустите сериал «Призраки» (2021) — онлайн на Wink.

В четвертом сезоне супруги Саманта и Джей продолжают приспосабливаться к жизни в окружении привидений и пытаются справиться с совершенно неожиданными проблемами, которые те создают. С каждой серией в особняке Вудстоун появляются новые сюрпризы, интриги и, конечно, нелепые ситуации. Также зрителей ждет появление нового призрака.

Если вы любите комедии с нестандартным юмором, не пропустите премьеру 4 сезона. Смотреть сериал «Призраки», 4 сезон, можно на Wink с подпиской Amediateka.

Страна
США, Великобритания
Жанр
Комедия, Мистика, Фэнтези
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.9 IMDb

