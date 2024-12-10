Призраки (2021) (сериал, 2021) сезон 4 серия 9 смотреть онлайн

WinkСериалыПризраки (2021)4-й сезон9-я серия
9.12021, Ghosts
Фэнтези, Комедия18+
Семейная пара переезжает в дом, населенный призраками. Американский ремейк популярной британской комедии
- 18+21 мин
О сериале
Американская адаптация популярного британского сериала о молодой паре, которая обнаруживает у себя дома нежданных гостей. Мало того, что все они — призраки, так еще со строптивым характером. Не пропустите сериал «Призраки» (2021) — онлайн на Wink.
В четвертом сезоне супруги Саманта и Джей продолжают приспосабливаться к жизни в окружении привидений и пытаются справиться с совершенно неожиданными проблемами, которые те создают. С каждой серией в особняке Вудстоун появляются новые сюрпризы, интриги и, конечно, нелепые ситуации. Также зрителей ждет появление нового призрака.
Если вы любите комедии с нестандартным юмором, не пропустите премьеру 4 сезона. Смотреть сериал «Призраки», 4 сезон, можно на Wink с подпиской Amediateka.
СтранаСША, Великобритания
ЖанрКомедия, Мистика, Фэнтези
Время20 мин / 00:20
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
7.9 IMDb
- ТОРежиссёр
Трент
О’Доннелл
- КЛРежиссёр
Кэти
Лок О’Брайэн
- КДРежиссёр
Кристин
Джернон
- ДКРежиссёр
Джей
Карас
- РМАктриса
Роуз
Макайвер
- Актёр
Уткарш
Амбудкар
- БСАктёр
Брэндон
Скотт Джонс
- ДПАктриса
Даниэль
Пиннок
- Актёр
Эшер
Гродман
- Актриса
Ребекка
Висоцки
- ДЛАктёр
Деван
Лонг
- РСАктёр
Роман
Сарагоса
- ЙМСценарист
Йен
Мерфи
- ТБСценарист
Талия
Бернштейн
- Продюсер
Мэтью
Бэйнтон
- СФПродюсер
Саймон
Фарнэби
- ДХПродюсер
Джим
Хоуик
- ЛРПродюсер
Лоуренс
Рикард
- ЗСХудожница
Зои
Сакелларопуло
- СУМонтажёр
Саймон
Уэбб
- ХРМонтажёр
Хью
Росс
- ДККомпозитор
Джефф
Кардони