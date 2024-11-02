История разворачивается в провинциальном городе, в который на гастроли приезжает цирковая труппа. За юной красавицей-гимнасткой Асей ухаживают два брата-близнеца, Ярослав и Святослав. Ярослав влюбляется в нее с первого взгляда, и девушка отвечает взаимностью. Еще бы, интеллигентный и романтичный Слава – мужчина ее мечты! Но внезапно он вынужден уехать по делам в Англию. И тогда за Асей приударяет Святослав, выдавая себя за брата. Ни один, ни второй брат не подозревают, что тайна рождения девушки связана с их собственным домом. Восемнадцать лет назад Ася родилась именно в этом городе. Она - внучка их отчима, знаменитого кардиолога Павла Федотова.



Мать Аси умерла при родах, и Федотов считал, что ребенка постигла та же участь. На самом деле, стараниями его второй жены Виктории, новорожденную девочку передали циркачке Раисе, которая ее и вырастила. Виктория пошла на это преступление ради наследственных интересов своего любимца Святослава. В результате Ася всю свою недолгую пока еще жизнь провела среди цирковых артистов и сама стала воздушной гимнасткой, настоящей звездой жанра! В нее влюблен друг детства и напарник по номеру Иван. Иван не собирается уступать девушку никому, даже если для этого ему придется пожертвовать жизнью самой Аси.



Водитель Федотовых Геннадий видит изображение Аси на афишах, расклеенных по всему городу. Он сообщает Виктории, что «покойная» внучка Павла вернулась. Геннадий - соучастник преступления восемнадцатилетней давности. Но сейчас он намерен шантажировать свою хозяйку. Геннадий, не великого ума мужчина, не понимает, что, ради сохранения своей тайны, Виктория готова пойти и на убийство.



В дом Федотовых приезжает погостить дальняя родственница Софья. Настоящий интерес ее приезда – семейная реликвия, заколка, фибула, передавшаяся по материнской линии. Только Софья знает, что эта скромная безделушка стоит баснословных денег. Фибулу ей найти никак не удается, зато Софья узнает о страшном секрете, который хранят Виктория и Геннадий...



