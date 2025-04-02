Презумпция невиновности (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2024, Презумпция невиновности. Сезон 1. Серия 1
Драма, Криминал18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Расти Сабич работает окружным прокурором в Чикаго. Несмотря на то, что у него есть жена, мужчина заводит тайный роман со своей коллегой, Каролин Полхемус. Его жизнь переворачивается с ног на голову, когда в прокуратуру поступает дело об ужасающем убийстве Каролин, и Расти поручают его расследование. Пытаясь сохранить в тайне специфику своих отношений с жертвой, чтобы спасти свой брак, Расти только усугубляет положение и вскоре становится главным подозреваемым в убийстве.
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.7 IMDb
- Режиссёр
Грег
Яйтанс
- АСРежиссёр
Анне
Севитски
- РНАктриса
Рут
Негга
- РРАктриса
Ренате
Реинсве
- ЭМАктриса
Элизабет
Марвел
- Актёр
Питер
Сарсгаард
- КРАктёр
Кингстон
Руми Сауфвик
- ТБАктёр
Тейт
Бёрчмор
- Актёр
Билл
Кэмп
- Актёр
О.
Т. Фагбенли
- Актёр
Джейк
Джилленхол
- ДЭСценарист
Дэвид
Э. Келли
- СТСценарист
Скотт
Туроу
- ДЭПродюсер
Дэвид
Э. Келли
- Продюсер
Джейк
Джилленхол
- Продюсер
Джей
Джей Абрамс
- ТБПродюсер
Тревор
Бэйкер
- ДПХудожник
Джон
Пэйно
- ТБМонтажёр
Тревор
Бэйкер
- ФНМонтажёр
Фил
Нил
- СЮКомпозитор
Сондер
Юрриаанс
- ДБКомпозитор
Дэнни
Бенси