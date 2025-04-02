Расти Сабич работает окружным прокурором в Чикаго. Несмотря на то, что у него есть жена, мужчина заводит тайный роман со своей коллегой, Каролин Полхемус. Его жизнь переворачивается с ног на голову, когда в прокуратуру поступает дело об ужасающем убийстве Каролин, и Расти поручают его расследование. Пытаясь сохранить в тайне специфику своих отношений с жертвой, чтобы спасти свой брак, Расти только усугубляет положение и вскоре становится главным подозреваемым в убийстве.

