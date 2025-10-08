Потомокъ (сериал, 2025) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Потомокъ. Сезон 1. Серия 2
2025, Потомокъ. Сезон 1. Серия 2
Драма, Фэнтези12+

О сериале

Аудиодрама «Потомокъ» — стимпанк-детектив в новом формате, погружающий в историю с помощью голосов актеров и богатого саунд-дизайна. В проекте приняли участие Сергей Бурунов, Лариса Долина, Игорь Верник, Вера Алентова и другие.

Альтернативная реальность Российской империи на излете XIX столетия. Отпрыски магических существ из старых сказок — Кощея Бессмертного и Бабы-Яги — обитают среди людей. Митя Меркулов, наследник колдовской крови, хочет забыть о своем происхождении. Он мечтает вращаться в высших кругах Петербурга и сделать публичную карьеру. Однако его отец, служащий чиновником в полиции, попадает в опалу, и Митя вместе с ним вынужден уехать в провинцию. Вдали от столичного блеска Мите придется столкнуться с нравами местного общества, но гораздо опаснее — столкнуться с порождениями нечисти, бросающими ему вызов.

На чьей же стороне окажется герой? Любовные приключения и борьба с ожившими мертвецами ждут в проекте «Потомокъ» — аудиосериал слушать онлайн можно на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Приключения, Драма, Фэнтези, Детектив
Качество
Full HD
Время
25 мин / 00:25

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Потомокъ»