Потомокъ (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 12+27 мин
Потомокъ
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 12+26 мин
Потомокъ
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 12+27 мин
Потомокъ
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 12+26 мин
Потомокъ
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 12+27 мин
Потомокъ
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 12+26 мин
Потомокъ
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 12+26 мин
Потомокъ
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 12+27 мин
Потомокъ
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
О сериале
Аудиодрама «Потомокъ» — стимпанк-детектив в новом формате, погружающий в историю с помощью голосов актеров и богатого саунд-дизайна. В проекте приняли участие Сергей Бурунов, Лариса Долина, Игорь Верник, Вера Алентова и другие.
Альтернативная реальность Российской империи на излете XIX столетия. Отпрыски магических существ из старых сказок — Кощея Бессмертного и Бабы-Яги — обитают среди людей. Митя Меркулов, наследник колдовской крови, хочет забыть о своем происхождении. Он мечтает вращаться в высших кругах Петербурга и сделать публичную карьеру. Однако его отец, служащий чиновником в полиции, попадает в опалу, и Митя вместе с ним вынужден уехать в провинцию. Вдали от столичного блеска Мите придется столкнуться с нравами местного общества, но гораздо опаснее — столкнуться с порождениями нечисти, бросающими ему вызов.
На чьей же стороне окажется герой? Любовные приключения и борьба с ожившими мертвецами ждут в проекте «Потомокъ» — аудиосериал слушать онлайн можно на Wink.
СтранаРоссия
ЖанрПриключения, Драма, Фэнтези, Детектив
КачествоFull HD
Время26 мин / 00:26
Рейтинг
- АФРежиссёр
Алексей
Франдетти
- Актёр
Сергей
Бурунов
- Актёр
Алексей
Лукин
- Актриса
Маша
Кошина
- ЭМАктриса
Эвелина
Мазурина
- Актриса
Мария
Мацель
- МЯАктриса
Мария
Янковская
- Актёр
Игорь
Верник
- Актёр
Григорий
Верник
- ИТАктёр
Иван
Трушин
- Актриса
Лариса
Долина
- ВААктриса
Вера
Алентова
- АФАктёр
Алексей
Франдетти
- ЮФАктриса
Юлия
Франдетти
- ЮЧАктриса
Юлия
Чуракова
- АВАктёр
Андрей
Вальц
- ИХАктёр
Илья
Хвостиков
- АБАктёр
Александр
Бабик
- ЕТАктёр
Евгений
Толоконников
- СКСценарист
Сергей
Калужанов
- ЮРСценарист
Юлия
Разумовская
- Продюсер
Нелли
Яралова
- Продюсер
Гурам
Габуния
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- МГПродюсер
Мария
Гайдукова
- Продюсер
Мария
Шухнина
- Продюсер
Макс
Малай
- Продюсер
Ольга
Макоед
- ТДКомпозитор
Тарас
Демчук