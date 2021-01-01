Портрет убийцы (сериал, 2021) сезон 3 серия 9 смотреть онлайн

Талантливая художница помогает полиции, создавая портреты преступников. Драматический триллер из Канады о борьбе с травмами прошлого.



Ева Гаранс — художница с уникальными способностями, которые некоторые сравнивают с магией. Женщина работает в монреальской полиции, где составляет фотороботы преступников. Каждый раз после разговора с Евой потерпевшим удается вспомнить мельчайшие детали произошедшего, что дает возможность психологу-криминалисту создать точный психологический портрет подозреваемого. Когда следственный отдел начинает расследование серии жестоких преступлений, Гаранс во время работы вдруг сталкивается с травмирующим влиянием образов из собственного прошлого: пять лет н�азад пропал ее шестимесячный сын, и героиня не теряет надежды его найти.



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