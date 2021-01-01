Портрет убийцы. Сезон 3. Серия 9
Wink
Сериалы
Портрет убийцы
3-й сезон
9-я серия
8.82021, The Sketch Artist (Portrait - Robot)
Криминал18+
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Портрет убийцы (сериал, 2021) сезон 3 серия 9 смотреть онлайн

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О сериале

Талантливая художница помогает полиции, создавая портреты преступников. Драматический триллер из Канады о борьбе с травмами прошлого.

Ева Гаранс — художница с уникальными способностями, которые некоторые сравнивают с магией. Женщина работает в монреальской полиции, где составляет фотороботы преступников. Каждый раз после разговора с Евой потерпевшим удается вспомнить мельчайшие детали произошедшего, что дает возможность психологу-криминалисту создать точный психологический портрет подозреваемого. Когда следственный отдел начинает расследование серии жестоких преступлений, Гаранс во время работы вдруг сталкивается с травмирующим влиянием образов из собственного прошлого: пять лет назад пропал ее шестимесячный сын, и героиня не теряет надежды его найти.

Хватит ли Еве мудрости и силы воли не смешивать личную трагедию с рабочим следствием? Не пропустите остросюжетный канадский триллер «Портрет убийцы» — сериал смотреть онлайн и в хорошем качестве можно уже сейчас на нашем видеосервисе!

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Страна
Канада
Жанр
Криминал
Качество
Full HD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Портрет убийцы»