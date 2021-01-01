Портрет убийцы (сериал, 2021) сезон 3 серия 4 смотреть онлайн
- 18+41 мин
Портрет убийцы
Сезон 3 Серия 1
- 18+41 мин
Портрет убийцы
Сезон 3 Серия 2
- 18+42 мин
Портрет убийцы
Сезон 3 Серия 3
- 18+40 мин
Портрет убийцы
Сезон 3 Серия 4
- 18+42 мин
Портрет убийцы
Сезон 3 Серия 5
- 18+42 мин
Портрет убийцы
Сезон 3 Серия 6
- 18+40 мин
Портрет убийцы
Сезон 3 Серия 7
- 18+40 мин
Портрет убийцы
Сезон 3 Серия 8
- 18+41 мин
Портрет убийцы
Сезон 3 Серия 9
- 18+42 мин
Портрет убийцы
Сезон 3 Серия 10
О сериале
Талантливая художница помогает полиции, создавая портреты преступников. Драматический триллер из Канады о борьбе с травмами прошлого.
Ева Гаранс — художница с уникальными способностями, которые некоторые сравнивают с магией. Женщина работает в монреальской полиции, где составляет фотороботы преступников. Каждый раз после разговора с Евой потерпевшим удается вспомнить мельчайшие детали произошедшего, что дает возможность психологу-криминалисту создать точный психологический портрет подозреваемого. Когда следственный отдел начинает расследование серии жестоких преступлений, Гаранс во время работы вдруг сталкивается с травмирующим влиянием образов из собственного прошлого: пять лет н�азад пропал ее шестимесячный сын, и героиня не теряет надежды его найти.
Хватит ли Еве мудрости и силы воли не смешивать личную трагедию с рабочим следствием? Не пропустите остросюжетный канадский триллер «Портрет убийцы» — сериал смотреть онлайн и в хорошем качестве можно уже сейчас на нашем видеосервисе!
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Лорейн
- РГАктриса
Рашель
Гратон
- РЖАктёр
Реми
Жирар
- АБАктёр
Адриен
Белугу
- КФАктриса
Кэтлин
Фортин
- БДАктёр
Бретт
Донахью
- ДЛАктёр
Джио
Лионе
- ТПАктёр
Тедди
Плювьоз
- АРАктёр
Антуан
Ривар-Нолен
- ЖПАктёр
Жан-Франсуа
Пишетт
- СЛСценарист
Софи
Лорейн
- СЛПродюсер
Софи
Лорейн
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Рубцов
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- АКХудожник
Александр
Каррье