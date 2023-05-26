WinkСериалыПортрет убийцы1-й сезон
8.82021, The Sketch Artist (Portrait - Robot) 10 серий
Криминал, Триллер18+
Портрет убийцы (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн
- 18+42 мин
Портрет убийцы
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+42 мин
Портрет убийцы
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+41 мин
Портрет убийцы
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
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Портрет убийцы
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
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Портрет убийцы
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
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Портрет убийцы
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
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Портрет убийцы
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
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Портрет убийцы
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
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Портрет убийцы
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+42 мин
Портрет убийцы
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
О сериале
Драматический триллер из Канады о талантливой художнице, которая помогает полиции, создавая портреты преступников. Ева Гаранс — художница с уникальными способностями, которые некоторые сравнивают с колдовством. Она работает в монреальской полиции, где составляет портреты преступников по воспоминаниям их жертв. Каждый раз, когда ей удается поговорить с потерпевшими, они вспоминают мельчайшие детали произошедшего, позволяя Еве создать точный портрет подозреваемого. Но место одного злодея тут же занимает следующий — дел у специального отдела, где трудится Ева, достаточно. В то же время ее гложет собственное прошлое — пять лет назад пропал ее шестимесячный сын, и она не теряет надежды его когда-нибудь найти.
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.1 IMDb
- СЛАктриса
Софи
Лорейн
- РГАктриса
Рашель
Гратон
- РЖАктёр
Реми
Жирар
- АБАктёр
Адриен
Белугу
- КФАктриса
Кэтлин
Фортин
- БДАктёр
Бретт
Донахью
- ДЛАктёр
Джио
Лионе
- ТПАктёр
Тедди
Плювьоз
- АРАктёр
Антуан
Ривар-Нолен
- ЖПАктёр
Жан-Франсуа
Пишетт
- СЛСценарист
Софи
Лорейн
- СЛПродюсер
Софи
Лорейн
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Рубцов
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- АКХудожник
Александр
Каррье