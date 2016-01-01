Помнить. Сезон 1. Серия 18
Wink
Сериалы
Помнить
1-й сезон
18-я серия

Помнить (сериал, 2016) сезон 1 серия 18 смотреть онлайн бесплатно

9.32016, Rimembeo
Триллеры, Драмы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Со Джин-у может запоминать огромные объемы самой разной информации. Однажды его отца несправедливо осудили, и для того, чтобы восстановить его доброе имя, Джин-у заканчивает юридический факультет и становится адвокатом. Но по истечении совсем небольшого промежутка времени фантастические способности парня вдруг неожиданно исчезают, что очень сильно влияет на его жизнь.

Сериал Помнить 1 сезон 18 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Триллеры

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.7 IMDb