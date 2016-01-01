Помнить (сериал, 2016) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Помнить. Сезон 1. Серия 5
9.32016, Rimembeo
Триллер, Драма16+

Со Джин-у может запоминать огромные объемы самой разной информации. Однажды его отца несправедливо осудили, и для того, чтобы восстановить его доброе имя, Джин-у заканчивает юридический факультет и становится адвокатом. Но по истечении совсем небольшого промежутка времени фантастические способности парня вдруг неожиданно исчезают, что очень сильно влияет на его жизнь.

Страна
Южная Корея
Жанр
Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
59 мин / 00:59

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.7 IMDb