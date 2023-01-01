Помнить (сериал, 2016) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Жизнь главного героя сериала Со Чжин У перевернулась в одно мгновение после того, как его отец стал жертвой продажной судебной системы. Мужчину обвинили в убийстве молодой девушки и приговорили к смерти. Чжин У стал презираемым сыном убийцы, а настоящий виновник преступления спокойно продолжал жить и разгуливать на свободе. Вместо того, чтобы покорно склонить голову перед сильны�ми мира сего, Со Чжин У решает сделать все, чтобы виновные понесли заслуженное наказание.



Все сезоны сериала Помнить смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.