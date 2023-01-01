Помнить (сериал, 2016) смотреть онлайн бесплатно
9.32016, Rimembeo 1 сезон
Триллеры, Драмы16+
Сезоны и серии
- 16+58 мин
Помнить
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+58 мин
Помнить
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+60 мин
Помнить
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+60 мин
Помнить
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+60 мин
Помнить
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+60 мин
Помнить
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+60 мин
Помнить
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+58 мин
Помнить
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+58 мин
Помнить
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+58 мин
Помнить
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+58 мин
Помнить
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+58 мин
Помнить
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+58 мин
Помнить
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+59 мин
Помнить
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+57 мин
Помнить
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+57 мин
Помнить
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 16+57 мин
Помнить
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 16+57 мин
Помнить
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 16+57 мин
Помнить
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 16+57 мин
Помнить
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
Сюжет
Жизнь главного героя сериала Со Чжин У перевернулась в одно мгновение после того, как его отец стал жертвой продажной судебной системы. Мужчину обвинили в убийстве молодой девушки и приговорили к смерти. Чжин У стал презираемым сыном убийцы, а настоящий виновник преступления спокойно продолжал жить и разгуливать на свободе. Вместо того, чтобы покорно склонить голову перед сильны�ми мира сего, Со Чжин У решает сделать все, чтобы виновные понесли заслуженное наказание.
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Информация
СтранаЮжная Корея
ЖанрыДрамы, Триллеры
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.7 IMDb