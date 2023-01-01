Помнить
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Помнить

Помнить (сериал, 2016) смотреть онлайн бесплатно

9.32016, Rimembeo 1 сезон
Триллеры, Драмы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Жизнь главного героя сериала Со Чжин У перевернулась в одно мгновение после того, как его отец стал жертвой продажной судебной системы. Мужчину обвинили в убийстве молодой девушки и приговорили к смерти. Чжин У стал презираемым сыном убийцы, а настоящий виновник преступления спокойно продолжал жить и разгуливать на свободе. Вместо того, чтобы покорно склонить голову перед сильными мира сего, Со Чжин У решает сделать все, чтобы виновные понесли заслуженное наказание.

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Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.7 IMDb