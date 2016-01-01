Помнить (сериал, 2016) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
9.32016, Rimembeo
Триллер, Драма16+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Со Джин-у может запоминать огромные объемы самой разной информации. Однажды его отца несправедливо осудили, и для того, чтобы восстановить его доброе имя, Джин-у заканчивает юридический факультет и становится адвокатом. Но по истечении совсем небольшого промежутка времени фантастические способности парня вдруг неожиданно исчезают, что очень сильно влияет на его жизнь.
СтранаЮжная Корея
ЖанрДрама, Триллер
Время57 мин / 00:57
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.7 IMDb