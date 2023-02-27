Помнить. Сезон 1. Серия 20
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Помнить (сериал, 2016) сезон 1 серия 20 смотреть онлайн

9.32016, Rimembeo
Триллер, Драма18+

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О сериале

Со Джин-у может запоминать огромные объемы самой разной информации. Однажды его отца несправедливо осудили, и для того, чтобы восстановить его доброе имя, Джин-у заканчивает юридический факультет и становится адвокатом. Но по истечении совсем небольшого промежутка времени фантастические способности парня вдруг неожиданно исчезают, что очень сильно влияет на его жизнь.

Страна
Южная Корея
Жанр
Драма, Триллер
Время
56 мин / 00:56

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.7 IMDb