Помнить (сериал, 2016) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

Со Джин-у может запоминать огромные объемы самой разной информации. Однажды его отца несправедливо осудили, и для того, чтобы восстановить его доброе имя, Джин-у заканчивает юридический факультет и становится адвокатом. Но по истечении совсем небольшого промежутка времени фантастические способности парня вдруг неожиданно исчезают, что очень сильно влияет на его жизнь.





