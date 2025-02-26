Положение вещей (сериал, 2025) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Положение вещей. Сезон 1. Серия 2
Положение вещей
1-й сезон
2-я серия
9.02025, Положение вещей. Сезон 1. Серия 2
Комедия, Фантастика16+
После серьезной травмы головы спецназовец обнаруживает, что с ним начали общаться предметы. Паранормальная комедия «Положение вещей» — сериал с Никитой Панфиловым о том, как посмотреть на мир новыми глазами.

Выезжая на операцию в Музей естественной истории, спецназовец Вадим не подозревал, что с этого вечера его жизнь круто изменится. Там Вадиму на голову свалился тяжелый бюст, и, придя в себя в больнице, он вдруг обнаружил, что с ним человеческим голосом разговаривает ваза на окне. И не только ваза, но и настольная лампа, салфетки, кресло — в общем, все вещи вокруг. Чтобы вернуться на службу, Вадиму нужно получить справку о психологическом состоянии, а это сложно, когда врачебный стул рассказывает о своем темном прошлом. Однако у психиатра появляется идея, как снова научить Вадима общаться не только с предметами, но и с людьми — он устраивает проблемного пациента на работу в антикварный салон своей хорошей знакомой.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Фантастика
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.1 КиноПоиск