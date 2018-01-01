Wink
Положение вещей
Актёры и съёмочная группа сериала «Положение вещей»

Режиссёры

Денис Карро

Режиссёр

Актёры

Андрей Харенко

Актёр
Любовь Германова

Актриса
Никита Панфилов

АктёрВадим
Никита Тарасов

Актёрпсихотерапевт
Артём Осипов

Актёр

Сценаристы

Руслан Паушу

Сценарист
Юрий Эпштейн

Сценарист

Продюсеры

Владимир Неклюдов

Продюсер
Юрий Сапронов

Продюсер
Максим Рыбаков

Продюсер
Наталья Лазарева

Продюсер

Композиторы

Владимир Судаков

Композитор
Кази

Композитор