Подари мне жизнь (сериал, 2003) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

О сериале
Костя и Оля когда-то любили друг друга, потом расстались и у каждого началась своя жизнь: у Оли появился Ренат, у Кости — Рита. Но есть еще сын Кости и Оли, маленький Антон с тяжелым заболеванием крови. Ситуация осложняется тем, что Костя пока никто: ни образования, ни квартиры, ни большой зарплаты, ни богатой родни. Санитар в больнице и то под угрозой увольнения — вот его сегодняшний статус. Бесплатную операцию можно сделать только в Израиле, и герои предпринимают усилия, чтобы эмигрировать туда.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ВКРежиссёр
Владимир
Краснопольский
- Режиссёр
Валерий
Усков
- Актриса
Алёна
Бабенко
- Актёр
Денис
Матросов
- Актриса
Виктория
Толстоганова
- Актриса
Евдокия
Германова
- АСАктёр
Александр
Сигуев
- ССАктриса
Светлана
Свибильская
- МЧАктриса
Мария
Чернова
- ГХАктёр
Геннадий
Храпунков
- МГАктёр
Марк
Гейхман
- ЮГАктриса
Юлия
Григорьева
- ЭРСценарист
Эдуард
Резник
- ВКХудожник
Владимир
Кирс