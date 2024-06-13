Подари мне жизнь (сериал, 2003) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Костя и Оля когда-то любили друг друга, потом расстались и у каждого началась своя жизнь: у Оли появился Ренат, у Кости — Рита. Но есть еще сын Кости и Оли, маленький Антон с тяжелым заболеванием крови. Ситуация осложняется тем, что Костя пока никто: ни образования, ни квартиры, ни большой зарплаты, ни богатой родни. Санитар в больнице и то под угрозой увольнения — вот его сегодняшний статус. Бесплатную операцию можно сделать только в Израиле, и герои предпринимают усилия, чтобы эмигрировать туда.

