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Под прикрытием (сериал, 2022) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
О сериале
Турецкий сериал, объединяющий в себе детектив и романтическую комедию, о полицейских, изображающих семейную пару, чтобы арестовать мафиозного босса. Наз и Памир друг друга недолюбливают. Она — недавняя выпускница полицейского училища, отличница, привыкшая следовать правилам. Он — безбашенный коп, который плевать хотел на мнение окружающих. Им придется работать вместе — и не просто так, а притворившись мужем и женой. Это нужно, чтобы втереться в доверие к криминальному авторитету, который все никак не хочет давать поводов для ареста. Вот только поддельные отношения вполне способны стать реальными. Помешает ли это заданию или поможет, узнаете, посмотрев сериал «Под прикрытием» (2022) на русском языке онлайн в видеосервисе Wink.
Рейтинг
- СУАктриса
Синем
Унсал
- Актёр
Халит
Озгюр Сари
- ТФАктёр
Тарду
Флордун
- ШЮАктёр
Шинаси
Юртсевер
- БЭАктёр
Бюлент
Эмрах Парлак
- ЭДАктриса
Эдже
Диздар
- СБАктёр
Сельчук
Борак
- ИНАктёр
Идрис
Неби Ташкан
- ЭДАктёр
Эмруллах
Джакай
- ХЭАктёр
Хасан
Элмас
- ДГСценарист
Джанер
Гюлер
- ЯУПродюсер
Ямур
Унал
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков