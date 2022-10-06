Турецкий сериал, объединяющий в себе детектив и романтическую комедию, о полицейских, изображающих семейную пару, чтобы арестовать мафиозного босса. Наз и Памир друг друга недолюбливают. Она — недавняя выпускница полицейского училища, отличница, привыкшая следовать правилам. Он — безбашенный коп, который плевать хотел на мнение окружающих. Им придется работать вместе — и не просто так, а притворившись мужем и женой. Это нужно, чтобы втереться в доверие к криминальному авторитету, который все никак не хочет давать поводов для ареста. Вот только поддельные отношения вполне способны стать реальными. Помешает ли это заданию или поможет, узнаете, посмотрев сериал «Под прикрытием» (2022) на русском языке онлайн в видеосервисе Wink.

