Под прикрытием (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Полицейские изображают семейную пару ради секретной миссии. Звезда турецких сериалов «Чудо-доктор» и «Черно-белая любовь» Синем Унсал в криминальной комедии о непредсказуемости любви.



Наз — недавняя выпускница полицейского училища, амбициозная отличница, привыкшая следовать правилам. Памир — безбашенный коп, которому плевать на мнение окружающих. Напарники недолюбливают друг друга, однако теперь им предстоит не просто работать вместе, а притвориться мужем и женой, чтобы втереться в доверие к криминальному авторитету, торговцу оружием, и найти улики для его ареста. Смогут ли ребята стать настоящей командой и выполнить секретную миссию?



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