Под прикрытием
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Под прикрытием
8.92022, Love on Duty 1 сезон
Мелодрамы, Боевики18+
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Под прикрытием (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Полицейские изображают семейную пару ради секретной миссии. Звезда турецких сериалов «Чудо-доктор» и «Черно-белая любовь» Синем Унсал в криминальной комедии о непредсказуемости любви.

Наз — недавняя выпускница полицейского училища, амбициозная отличница, привыкшая следовать правилам. Памир — безбашенный коп, которому плевать на мнение окружающих. Напарники недолюбливают друг друга, однако теперь им предстоит не просто работать вместе, а притвориться мужем и женой, чтобы втереться в доверие к криминальному авторитету, торговцу оружием, и найти улики для его ареста. Смогут ли ребята стать настоящей командой и выполнить секретную миссию?

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Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Под прикрытием»

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