Под прикрытием (сериал, 2022) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+43 мин
Под прикрытием
Сезон 1 Серия 1
- 18+42 мин
Под прикрытием
Сезон 1 Серия 2
- 18+43 мин
Под прикрытием
Сезон 1 Серия 3
- 18+45 мин
Под прикрытием
Сезон 1 Серия 4
- 18+45 мин
Под прикрытием
Сезон 1 Серия 5
- 18+44 мин
Под прикрытием
Сезон 1 Серия 6
- 18+42 мин
Под прикрытием
Сезон 1 Серия 7
- 18+44 мин
Под прикрытием
Сезон 1 Серия 8
- 18+43 мин
Под прикрытием
Сезон 1 Серия 9
- 18+45 мин
Под прикрытием
Сезон 1 Серия 10
- 18+45 мин
Под прикрытием
Сезон 1 Серия 11
- 18+46 мин
Под прикрытием
Сезон 1 Серия 12
- 18+44 мин
Под прикрытием
Сезон 1 Серия 13
- 18+42 мин
Под прикрытием
Сезон 1 Серия 14
- 18+45 мин
Под прикрытием
Сезон 1 Серия 15
- 18+44 мин
Под прикрытием
Сезон 1 Серия 16
- 18+42 мин
Под прикрытием
Сезон 1 Серия 17
- 18+42 мин
Под прикрытием
Сезон 1 Серия 18
- 18+51 мин
Под прикрытием
Сезон 1 Серия 19
Сюжет
Полицейские изображают семейную пару ради секретной миссии. Звезда турецких сериалов «Чудо-доктор» и «Черно-белая любовь» Синем Унсал в криминальной комедии о непредсказуемости любви.
Наз — недавняя выпускница полицейского училища, амбициозная отличница, привыкшая следовать правилам. Памир — безбашенный коп, которому плевать на мнение окружающих. Напарники недолюбливают друг друга, однако теперь им предстоит не просто работать вместе, а притвориться мужем и женой, чтобы втереться в доверие к криминальному авторитету, торговцу оружием, и найти улики для его ареста. Смогут ли ребята стать настоящей командой и выполнить секретную миссию?
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Информация
Рейтинг
- СУАктриса
Синем
Унсал
- Актёр
Халит
Озгюр Сари
- ТФАктёр
Тарду
Флордун
- ШЮАктёр
Шинаси
Юртсевер
- БЭАктёр
Бюлент
Эмрах Парлак
- ЭДАктриса
Эдже
Диздар
- СБАктёр
Сельчук
Борак
- ИНАктёр
Идрис
Неби Ташкан
- ЭДАктёр
Эмруллах
Джакай
- ХЭАктёр
Хасан
Элмас
- ДГСценарист
Джанер
Гюлер
- ЯУПродюсер
Ямур
Унал
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков