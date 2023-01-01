Биография

Халит Озгюр Сари — турецкий актер и модель. Родился в Стамбуле в 1993 году. После окончания средней школы будущий актер поступил на факультет экономики Стамбульского университета Билги. Во время обучения стал лицом многих брендов. Актерскому мастерству Халит Озгюр Сари обучался у турецкой актрисы Эсры Кызылдоган в студии актерского мастерства. Сари дебютировал как актер в 2018 году с ролью Сулеймана в сериале «Воскресший Эртугрул» телеканала TRT 1. Позже он сыграл Арифа в оригинальном проекте Netflix «Защитник» в 2020 году, а затем исполнил роль Керема в многосерийном фильме «Чемпион», который также транслировался на TRT 1. Известен по таким проектам, как «Прошлым летом», «Мои братья, мои сестры».