Почти вся правда. Серия 3
Wink
Сериалы
Почти вся правда
1-й сезон
3-я серия
8.82020, Почти вся правда. Серия 3
Мелодрамы18+

Этот сериал пока недоступен

Почти вся правда (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

Анна Сотникова – известный адвокат по разводам, выступающий исключительно на стороне женщин. Это решение она приняла после собственного тяжелого развода из-за измены мужа Олега, также известного адвоката. Олег не хотел отпускать Анну, но, когда это все же произошло, оставил ее без средств к существованию и едва не отобрал их единственную маленькую дочь Женю. С тех пор прошло много лет, Женя выросла, а Анна не только встала на ноги, но и заслужила репутацию суперпрофи, разоблачив махинации десятков мужей, пытавшихся во время развода обобрать своих жен. Но вдруг в жизни женщины начинается черная полоса, и ей приходится защищать собственную дочь.

Сериал Почти вся правда 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Украина
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Почти вся правда»