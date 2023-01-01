Биография

Мирослава Филиппович – актриса. Родилась в 1984 году. Занималась вокалом, училась рисованию. Актерское дело изучала в родном Харькове, здесь же начала карьеру. После окончания в 2005-м университета искусств работала в ТЮЗе, солировала в Музыкальной комедии. Роли Филиппович – центральные: в постановке об Эдит Пиаф она создает образ знаменитой певицы, в рок-опере «Юнона и Авось» играет Кончиту. В 2010-м переезжает в Киев, поступает в ТЮЗ на Липках. Первым ее персонажем в столице становится миссис Отис в спектакле по рассказу Оскара Уайлда «Кентервильское привидение». С 2017-го сотрудничает с Александром Меламудом, поет джаз. Сниматься в кино начинает в 2009-м. Достаются ей в основном эпизоды. Главная героиня Филиппович в сериале «Суббота» – приятное исключение из правил. Ее персонаж - живая, задорная, жизнерадостная Аленка – наполняет мир добротой и светом. Куда менее оптимистична Марина, бывшая жена, сыгранная ею в криминальной драме 2017 года «Пелена». Роль, исполненная артисткой в ленте 2019 года «Тайна Марии», вызывает понимание и сочувствие у зрительниц мелодрамы. Мирослава Викторовна участвует в съемках новых сезонов многосерийных проектов.