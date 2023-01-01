Биография

Павел Тупик – режиссер, оператор. Работает в таких жанрах, как драма, мелодрама, документальный на украинском и российском телевидении. Первой режиссерской работой стал сериал «Милицейская академия», премьера состоялась в 2006 году. В 2008 году выходит вторая его работа – фильм «Время грехов». С этого момента Павел Тупик начинает активно заниматься режиссерской деятельностью и выпускает еще несколько проектов – сериал «Территория красоты» 2009 г., сериал «Освободители» 2010 г., сериал «Открытый космос» 2011 г. В 2012 году работает режиссером сразу двух мини-сериалов – «1812» и «Война в Корее». В 2014 году на экраны выходит мини-сериал «1812-1815. Заграничный поход». После трехлетнего перерыва снова работает в документальном жанре. В 2017 году на экраны выходит сериал «Подлинная история русской революции». В 2018 году работает над двумя проектами: мини-сериалом «Вопреки судьбе» и сериалом «Сестры по наследству». Наиболее продуктивным для деятеля стал 2019 год. За это время на экраны вышло сразу 5 фильмов Тупика – сериалы «Дорога домой», «Зоя» и мини-сериалы «Референт», «Клевер желаний», «О чем не скажет река». В настоящее время идет работа над мини-сериалом «Никогда не сдавайся».