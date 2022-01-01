По тонкому льду. Серия 1
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По тонкому льду
1-й сезон
1-я серия
8.82022, По тонкому льду. Серия 1
Мелодрамы18+

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По тонкому льду (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Отчаявшись, она разгадывает тайны прошлого и ведет борьбу за любовь и счастье. Отечественная мелодрама с элементами детектива. Вероника ведет размеренную жизнь с мужем Кириллом и сыном Андреем, однако их отношения оставляют желать лучшего. Женщине приходится жить с нелюбимым человеком ради ребенка, которого она родила от другого мужчины: настоящий отец мальчика погиб при загадочных обстоятельствах еще до его рождения. Однажды в новостях женщина случайно узнает своего бывшего возлюбленного, который теперь живет в уральской деревне и совсем ничего не помнит о прошлой жизни. Пытаясь помочь мужчине в выяснении обстоятельств его дела, Вероника понимает, что его «смерть» была кем-то спланирована. О тайнах, которые откроются главной героине, узнаете в мелодраме «По тонкому льду» — сериал 2022 года можно смотреть онлайн на видеосервисе Wink прямо сейчас!

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «По тонкому льду»