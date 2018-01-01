По тонкому льду (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

Отчаявшись, она разгадывает тайны прошлого и ведет борьбу за любовь и счастье. Отечественная мелодрама с элементами детектива. Вероника ведет размеренную жизнь с мужем Кириллом и сыном Андреем, однако их отношения оставляют желать лучшего. Женщине приходится жить с нелюбимым человеком ради ребенка, которого она родила от другого мужчины: настоящий отец мальчика погиб при загадочных обстоятельствах еще до его рождения. Однажды в новостях женщина случайно узнает своего бывшего возлюбленного, который теперь живет в уральской деревне и совсем ничего не помнит о прошлой жизни. Пытаясь помочь мужчине в выяснении обстоятельств его дела, Вероника понимает, что его «смерть» была кем-то спланирована. О тайнах, которые откроются главной героине, узнаете в мелодраме «По тонкому льду» — сериал 2022 года можно смотреть онлайн на видеосервисе Wink прямо сейчас!

