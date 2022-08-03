Норман Ридус разъезжает по США и общается с такими же преданными фанатами мотоциклов, как и он сам. Реалити-шоу со звездой «Ходячих мертвецов».



Бескрайние просторы, ревущие мотоциклы и брутальная байкерская культура — вот то, что интересовало Нормана Ридуса, когда он начинал этот проект. Известный байкер-энтузиаст и знаменитый актер отправляется в масштабное путешествие, компанию в котором ему составят такие гости, как Джеффри Дин Морган, Питер Фонда, Джош Бролин и Роберт Родригес. В этом исследовании Ридуса привлекают не только сами мотоциклы, но и философия, которая с ними связана — романтическое стремление к свободе, эстетика кожи и металла, поиски себя в сложном мире правил и ограничений.



Прокатиться по живописным местам Америки и поближе познакомиться со знаменитыми байкерами Голливуда поможет «По дороге с Норманом Ридусом» — сериал смотреть онлайн можно на Wink в подписке Amediateka.



