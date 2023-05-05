Перри Мейсон. Сезон 2. Серия 8
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Сериалы
Перри Мейсон
2-й сезон
8-я серия
8.52023, Perry Mason
Детектив, Драма18+
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Перри Мейсон (сериал, 2023) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Во 2 сезоне мрачного детективного сериала «Перри Мейсон» главный герой бросает адвокатскую практику в сфере уголовного права после смерти своей первой подзащитной, но преступления в Лос-Анджелесе продолжаются. Перри Мейсон не стал оставаться адвокатом по уголовным делам, несмотря на успех в деле Эмили Додсон: та утопилась через несколько месяцев после суда. Теперь он специализируется на гражданском праве и представляет клиентов в гораздо менее травматичных делах. Новая работа вывела Мейсона из нищеты, и он даже смог нанять себе секретаршу, но ему все равно регулярно приходится идти на сделки с совестью. Тем временем Брукс, сын влиятельного магната Лиделла Маккатчена, устраивает пожар на круизном лайнере, где конкуренты его семьи организовали казино. Происшествие привлекает гораздо больше внимания, чем предполагалось, и Брукс ощущает гнев отца на себе. Непутевый сын богача становится тем, кто вновь побудит Мейсона заняться уголовными делами.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив
Качество
Full HD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Перри Мейсон»