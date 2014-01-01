Перевозчик. Сезон 2. Серия 1
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Перевозчик
2-й сезон
1-я серия

Перевозчик (сериал, 2014) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

8.62014, Transporter: The Series
Криминал, Боевики18+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Фрэнк Мартин — бывший сотрудник Сил специального назначения, ныне перевозчик разных грузов. Он не задает лишних вопросов и всегда соблюдает чёткие правила: «Никогда не изменяй условия сделки», «Никаких имён», «Никогда не открывать груз». Его точность вождения и боевые навыки позволяют ему выжить в самых опасных ситуациях на протяжении всей миссии.

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Информация

Страна
Канада, Франция, США, Германия
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Криминал

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Перевозчик»

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