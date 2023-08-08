Фрэнк Мартин — бывший сотрудник Сил специального назначения, ныне перевозчик разных грузов. Он не задает лишних вопросов и всегда соблюдает чёткие правила: «Никогда не изменяй условия сделки», «Никаких имён», «Никогда не открывать груз». Его точность вождения и боевые навыки позволяют ему выжить в самых опасных ситуациях на протяжении всей миссии.

